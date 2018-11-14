Мэй сделала неуклюжую попытку наладить отношения с Россией

Чтобы преодолеть разногласия между Лондоном и Москвой, нужен уважительный диалог. Но, похоже, Великобритания к этому пока не готова. Так в нашем посольстве прокомментировали последнее выступление британского премьера. Тереза Мэй вновь сыпала обвинениями в адрес Москвы и хвалила международное сообщество за единство "перед лицом попрания Россией мировых правил". При этом отметила, что Королевство готово строить новые отношения с Москвой.

Наши дипломаты в ответ приводят список позиций, по которым у стран серьёзные противоречия. В заявлении, в частности, отмечается: Россия считает, что обеспечить порядок может только устав ООН и международное право. В свою очередь Лондон продвигает весьма гибкий свод собственных правил, в основе которых удобные Западу нормы.

"К сожалению, нового подхода к российско-британским отношениям, о котором накануне писала британская пресса, мы не услышали. В адрес России вновь прозвучали обвинения: от "создания угроз международной безопасности" до "использования химического оружия на британских улицах". Тезис об "открытости к другим отношениям" с Россией был в традиционном британском стиле обставлен рядом ультимативных условий".

"Концептуальное видение современного миропорядка, основанного на международном праве, в сердцевине которого находится Устав ООН. Вместо этого Великобритания последовательно продвигает идею некоего "порядка, основанного на правилах", в число которых произвольно включаются те или иные удобные Западу нормы, даже если они не согласованы более широким международным сообществом в рамках ООН".

Между тем, сами британцы больше обеспокоены условиями, по которым их страна покинет Евросоюз, отмечает телеканал "Россия 24". Накануне вечером Лондон и Брюссель согласовали проект по Брекзиту. Сегодня его обсудит британское правительство. Сторонников "жесткого" сценария Брекзита больше других волнуют положения о таможенном соглашении. Бывший глава британского МИДа в очередной раз заявил, что после двадцать девятого марта Соединенное Королевство станет колонией Евросоюза.

"Проект плох примерно настолько, насколько это вообще возможно. Мы получили то, что Британия не просто останется в Европейском таможенном союзе навсегда и то, что мы не сможем проводить свободные сделки, чтобы вернуть контроль над нашими законами. Мы остаемся в соглашении с ЕС, принимая его правила и не имея возможности формировать их", — заявил Борис Джонсон, член палаты общин.

А вот австрийское издание "Штандарт" предвидит экономический спад в Британии после выхода из Евросоюза. По мнению авторов, ВВП королевства снизится примерно на три десятых процента, и до миллиона подданных потеряют доход. Ведь примерно семь миллионов рабочих мест в Англии связаны с международной торговлей. Издание считает, что трудности затронут также жителей Ирландии, Германии и Нидерландов. По приведённой статистике, сейчас от единого рынка Евросоюза Королевство получает прибыль объемом 90 миллиардов евро в год.