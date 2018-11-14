Молодая киевлянка изрубила топором спорткар Porsche, припаркованный в центре города

Жестокую расправу в центре Киева сейчас активно обсуждают в соцсетях. Молодая женщина напала на дорогую иномарку. Для начала взяла в руки баллончик с краской и написала послание владельцу авто. После этого в ход пошло тяжёлое оружие, сообщает телеканал "Россия 24". Дама берётся за топор, видимо, чтобы отомстить обидчику. Несколько ударов по капоту, ещё одна надпись и быстрое бегство с места событий. Что интересно, всё происходит средь бела дня, от камер злоумышленница не прячется, а многочисленные зрители — не пытаются ей помешать.