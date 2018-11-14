Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

По последним данным, после обнаружения останков шести человек число жертв бушующего в американском штате Калифорния природного пожара возросло до 48. Люди погибли в своих домах в городе Парадайс, практически полностью уничтоженного огнем. Порядка 200 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар выжег все на территории площадью 418 квадратных километров, огнем уничтожено более 7,6 тысячи домов и строений, передает ТАСС. К настоящему времени пожар локализован на 30 процентов.

Для борьбы со стихийным бедствием только в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тысячи пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.