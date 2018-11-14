Дубль Орлова помог "Вашингтону" одолеть "Миннесоту"

Матчем между "Миннесотой Уайлд" и "Вашингтоном Кэпиталз" продолжился игровой день в регулярном чемпионате НХЛ. Российский защитник "столичных" Дмитрий Орлов набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 5:2.

Стоит отметить, что Орлов впервые в нынешнем сезоне сумел забросить шайбу. Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по голевому пасу.

Результаты других матчей дня: "Детройт Ред Уингз" – "Аризона Койотис" – 6:1, "Баффало Сэйбрз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 2:1.