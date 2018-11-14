ДТП в Китае унесло жизни 10 человек

В китайской провинции Шэньси в результате лобового стлкновения микроавтобуса и бетоновоза погибли 10 человек, еще двое получили травмы.

ДТП произошло во вторник вечером по местному времени. Водитель перевозившего 11 пассажиров микроавтобуса, заметив на дороге яму, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тяжелым грузовиком, передает ТАСС.