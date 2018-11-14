Украинский шпион рассказал, как готовил теракты в Крыму

Бывшего украинского разведчика Георгия Абдыллаева выслали из России. Перед этим он рассказал, как два года назад Киев готовил теракты в Крыму. Представитель посольства Украины в Москве пытался сорвать процесс высылки, устроив настоящий спектакль.

Подполковник в отставке Спецрезерва разведки Украины Георгий Абдыллаев пытается казаться невозмутимым. Учитывая, какие он дал показания, вопрос напрашивается сам собой.

- Не страшно ли вам сейчас возвращаться на Украину?

- Чем вы аргументируете свое нежелание отвечать на мои вопросы?

- Мое личное право

Мы видим, что подполковник в отставке специального резерва Главного управления разведки Украины абсолютно нормально выглядит, нормально ходит, разговаривает. А первый секретарь консульского отдела посольства Украины в Москве Сергей Дириза, который специально приехал из столицы для встречи с Абдыллаевым, утверждает, что задержанный тяжело болен.

"Во время вчерашнего посещения было выявлено его плохое состояние здоровья. Он не мог ни присесть, ни фактически двигаться. Я подъехал ближе, чтобы его поместить в машину и отвезти в больницу", — заявил первый секретарь консульского отдела посольства Украины в Москве Сергей Дириза.

Машина Диризы заглохла прямо на выезде из ворот спецприемника РУВД в поселке Суземка. Как раз в тот момент, когда закончился срок административного ареста, и Георгия Абдуллаева должны были вывезти на границу для депортации. Ведь в терактах он не замешан, это ФСБ проверила, и делать в России украинскому диверсанту нечего. А дипломат превратил стандартную процедуру в плохое шоу.

ГИБДД составило протокол о нарушении правил стоянки транспортных средств, но дипломат отказался его подписывать. Еще Дириза утверждает, что ему мешали встречаться с Абдыллаевым. Но сам же подтверждает, что встречался. Называет его "просто гражданином Украины", хотя задержанный дал подробные показания, что он подготовленный разведчик со стажем.

- Учитывая, что Абдуллаев — сотрудник спецслужб, и учитывая ваш повышенный к нему интерес, возникает вопрос — а не имеете ли вы отношения к спецслужбам?

- Это провокационный вопрос с вашей стороны в мой адрес?

- Хотелось бы услышать на него ответ

- Обратитесь в МИД России

Георгий Абдыллаев и с парашютом прыгал, и с водолазным делом знаком, в разведке Украины с 2006 года. Так что знает много. После того, как два года назад наши силовики накрыли в районе Армянска группу украинских диверсантов, которые готовились атаковать объекты инфраструктуры полуострова, командир Абдыллаева рассказал ему, что идет разбирательство из-за событий в Крыму в отношении начальника отдела спецразведки Александра Громова. Он был правой рукой Максима Шаповала, главы всего спецрезерва разведки Украины. Его взорвали в мерседесе в Киеве прошлым летом.

"Мне известен сотрудник спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО, он получал задачи лично от Шаповалова либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторам в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии", — рассказал Абдыллаев.

Видеозапись показаний Абдыллаева осталась в России, а сам он выдворен из страны, перешел границу через пункт пропуска Троебортное в Брянской области. Без права посещать Россию 15 лет.

Показания Георгия Абдыллаева стали дополнительными доказательствами того, что диверсии в Крыму готовились на уровне государственных структур. И в Киеве были недовольны неудачей. Вряд ли там будут довольны и подполковником в отставке Абдыллаевым, который обо всем этом рассказал. Сейчас он уже на Украине.