Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

В этом году нет необходимости вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24" заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Благодаря договоренностям с производителями цены на бензин все это время будут держаться на уровне конца мая. А с 2019 года для сдерживания их роста будут использованы совсем другие инструменты.

– Благодаря этому соглашению необходимость введения заградительных пошлин, я считаю, миновала.

– То есть вводить не будете?

– На 90% не будем до конца года, а с 1 января 2019 года у нас начинают действовать другие инструменты регулирования. Мы будем представлять обратные демпфирующие акцизы.

Козак подчеркнул, что благодаря введению такого акциза независимые автозаправщики смогут покупать нефтепродукты на оптовом рынке без дополнительной наценки. То есть по той же стоимости, что добывающие компании предлагают своим АЗС.