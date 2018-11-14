В Киеве хотят устроить блицкриг до Красной площади

Бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг и завоевать Москву. Так он прокомментировал в интервью телеканалу ZIK выборы в Донбассе.

"Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", — заявил Черновол.

Вместе с тем он признал, что Киев пока не может этого сделать, поэтому приходится действовать через дипломатию и санкции, передает РИА Новости.

Ранее украинский депутат Игорь Мосийчук пригрозил России "новой украинской оккупацией" и разделом между "странами-победителями", так как в лице Украины русские разбудили "нацию воинов". По его мнению, в 1612 году Москву освобождали не от поляков, а от украинских казаков.

11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы. Киев заявил, что не признает их. На выборах главы самопровозглашенной ДНР победу одержал Денис Пушилин с 60,85% голосов. В ЛНР Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов избирателей.