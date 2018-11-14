В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре трех человек

В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре троих пешеходов.

Авария произошла около 9:00 на улице Фурманова. Водитель Honda CR-V выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, забор, сбил пешеходов и врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека: молодая женщина, ее двухлетний сын, который находился в коляске, и мужчина.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что на месте аварии работают три реанимационные бригады, пострадавшим оказывается помощь. Как рассказали РИА Новости в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавший мальчик находится в коме. У его мамы сломан позвоночник.

Виновник аварии получил водительские права в 2011 году, имеет два штрафа. Он не получил серьезных травм и находится на месте ЧП в полушоковом состоянии. По его словам, он якобы перепутал педали газа и тормоза, поскольку Honda – машина с автоматической коробкой передач. Однако Горелых не исключил, что водитель хотел объехать пробку по тротуару.

По результатам начавшейся проверки органы внутренних дел Екатеринбурга примут процессуальное решение.