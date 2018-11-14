Россию и Германию рассудит швейцарский арбитр

Контрольный матч между футбольной сборной России и Германией рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. Встреча состоится в немецком городе Лейпциг в четверг, 15 ноября на стадионе "Ред Булл Арена".

Помощниками Шерера на бровке будут Беким Зогай и Жан-Ив Вихт, о чем накануне поединка сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Резервным судьей назначен еще один швейцарец Ален Бьери.

Отметим, что в нынешнем сезоне Шерер уже работал на матче российской команды – он был главным арбитром во встрече группового этапа Лиги Европы между московским "Спартаком" и австрийским "Рапидом". Проходивший в Вене поединок завершился поражением российского клуба со счетом 0:2.

Напомним, что после матча в Лейпциге сборная России проведет еще один контрольный поединок против команды Швеции. Игра состоится 20 ноября в шведском Сольне на стадионе "Френдс Арена".