Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 ноября 201809:17

Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

В подмосковном Новогорске на тренировочной базе сборной России по футболу состоялась необычная тренировка. Ее участниками стали спортсмены-близнецы: полузащитники российской команды Антон и Алексей Миранчуки и гимнастки Дина и Арина Аверины.

Спортсмены весело провели время. Как сообщает телеканал "Россия 24", игроки продемонстрировали гимнасткам несколько футбольных финтов, а те, в свою очередь, показали несколько элементов из художественной гимнастики.

Напомним, что футбольная сборная России проводила в Новогорске тренировочные сборы накануне контрольного поединка против команды Германии. Игра состоится 15 ноября в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка – в 22:45 по московскому времени.

Сейчас

06:22

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

04:00

Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель

23:16

Машина провалилась в кипяток в центре Киева

23:04

В центре Хьюстона застрелен подросток

19:32

В Котельниках неизвестные открыли стрельбу по автомобилю

19:00

Палестинцы согласились на перемирие с израильтянами

18:11

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Украинский шпион рассказал, как готовил теракты в Крыму

Украинский шпион рассказал, как готовил теракты в Крыму

23 минуты назад
Палестина: есть ли шанс остановить насилие

Палестина: есть ли шанс остановить насилие

8 часов назад
Три дня в Сингапуре: Путин примет участие в двух саммитах

Три дня в Сингапуре: Путин примет участие в двух саммитах

11 часов назад
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

8 часов назад
Трамп против CNN: в США раскручивается новый виток скандала

Трамп против CNN: в США раскручивается новый виток скандала

8 часов назад
Молодая киевлянка изрубила топором спорткар Porsche, припаркованный в центре города

Молодая киевлянка изрубила топором спорткар Porsche, припаркованный в центре города

3 часа назад
Названы возможные причины затопления "Анатолия Крашенинникова"

Названы возможные причины затопления "Анатолия Крашенинникова"

5 часов назад
Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

22 часа назад
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

17 часов назад
Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

15 часов назад
Уникальный розовый бриллиант продан за рекордную сумму

Уникальный розовый бриллиант продан за рекордную сумму

7 часов назад
Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

16 часов назад
Московские окна: от роддома до кладбища

Московские окна: от роддома до кладбища

18 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

19 часов назад
Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

20 часов назад
Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

2 часа назад
Мэй сделала неуклюжую попытку наладить отношения с Россией

Мэй сделала неуклюжую попытку наладить отношения с Россией

3 часа назад
Российская молодежка вышла вперед в серии против Канады

Российская молодежка вышла вперед в серии против Канады

3 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 ноября 2018 года

9 часов назад
494
В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

11 часов назад
Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

11 часов назад
Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

13 часов назад
Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

13 часов назад
Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

14 часов назад
Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

14 часов назад
Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

14 часов назад
5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

15 часов назад
Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

15 часов назад
Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

15 часов назад
Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

16 часов назад
Россияне назвали самый добрый город в стране

Россияне назвали самый добрый город в стране

16 часов назад
Археологи научились определять пол человека по зубам

Археологи научились определять пол человека по зубам

17 часов назад
Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

17 часов назад
Беспилотные машины увеличат уровень проституции

Беспилотные машины увеличат уровень проституции

18 часов назад
Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

19 часов назад
Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

20 часов назад
Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

21 час назад
Разгадана вековая загадка неврологии

Разгадана вековая загадка неврологии

21 час назад
Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

22 часа назад
Аппликация с олененком Бэмби изменила жизнь бездомного

Аппликация с олененком Бэмби изменила жизнь бездомного

22 часа назад
Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

23 часа назад
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05