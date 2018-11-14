Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

В подмосковном Новогорске на тренировочной базе сборной России по футболу состоялась необычная тренировка. Ее участниками стали спортсмены-близнецы: полузащитники российской команды Антон и Алексей Миранчуки и гимнастки Дина и Арина Аверины.

Спортсмены весело провели время. Как сообщает телеканал "Россия 24", игроки продемонстрировали гимнасткам несколько футбольных финтов, а те, в свою очередь, показали несколько элементов из художественной гимнастики.

Напомним, что футбольная сборная России проводила в Новогорске тренировочные сборы накануне контрольного поединка против команды Германии. Игра состоится 15 ноября в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка – в 22:45 по московскому времени.