"Время Хабиба": Нурмагомедов объявил о выпуске автобиографии

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов объявил о выпуске собственной автобиографии под названием "Khabib Time". Российский боец смешанного стиля презентует написанную книгу 26 ноября в Москве.

"Дорогие мои подписчики. Очень рад объявить о том, что моя автобиография Khabib Time готова и подписана в печать, — написал Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram. – Мы работали над книгой два года. И когда начинали работу над ней, то не были уверены, что спустя два года я буду бойцом, уже выигравшим титул чемпиона UFC и защитившим его в самом большом бою в истории ММА на UFC 229".

"Тогда многие говорили: зачем так рано писать книгу, ведь для начала надо стать чемпионом... Критиков хватало. Признаюсь, это было рискованно, но на данный момент эта книга имеет место быть. С небольшим волнением жду, когда смогу держать ее в руках. Презентация состоится 26 ноября".

Напомним, что после завоевания чемпионского титула UFC Нурмагомедов бросил вызов непобежденному чемпиону по боксу американцу Флойду Мэйвезеру-младшему. Однако стороны не могут договориться о том, по каким правилами будет проходить бой.