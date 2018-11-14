Песков: нельзя говорить о развороте России на восток

Нельзя говорить о развороте России на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь". По его мнению, это "абсолютно не разумно".

"Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество", — уверен Песков.

Он отметил, что важен и дальневосточный регион, и регион Юго-Восточной Азии. Но самый большой торговый оборот у России по-прежнему с Европой. Кроме того, важны деловые отношения с Соединенными Штатами Америки, в том числе в высокотехнологической сфере. Однако, по словам Пескова, "известные рестрикции" существенно портят атмосферу.

Представитель Кремля подчеркнул, что повороты в одну сторону просто приведут к тому, что "будут сужаться наши возможности для развития".

Президент России Владимир Путин сегодня в Сингапуре принимает участие в саммите Россия — АСЕАН. В ассоциацию входит десять государств региона. За минувший год товарооборот России со странами АСЕАН вырос более чем на треть. В своем выступлении он отметил, что наша страна и АСЕАН координируют подходы по проблемам региона.