Новости Политика

Все видео этой рубрики
14 ноября 201810:49

Песков: нельзя говорить о развороте России на восток

Антон Новодережкин/ТАСС

Нельзя говорить о развороте России на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь". По его мнению, это "абсолютно не разумно".

"Ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество", — уверен Песков.

Он отметил, что важен и дальневосточный регион, и регион Юго-Восточной Азии. Но самый большой торговый оборот у России по-прежнему с Европой. Кроме того, важны деловые отношения с Соединенными Штатами Америки, в том числе в высокотехнологической сфере. Однако, по словам Пескова, "известные рестрикции" существенно портят атмосферу.

Представитель Кремля подчеркнул, что повороты в одну сторону просто приведут к тому, что "будут сужаться наши возможности для развития".

Президент России Владимир Путин сегодня в Сингапуре принимает участие в саммите Россия — АСЕАН. В ассоциацию входит десять государств региона. За минувший год товарооборот России со странами АСЕАН вырос более чем на треть. В своем выступлении он отметил, что наша страна и АСЕАН координируют подходы по проблемам региона.

Сейчас

06:22

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

04:00

Brent обвалилась ниже 65 долларов за баррель

23:16

Машина провалилась в кипяток в центре Киева

23:04

В центре Хьюстона застрелен подросток

19:32

В Котельниках неизвестные открыли стрельбу по автомобилю

19:00

Палестинцы согласились на перемирие с израильтянами

18:11

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

1 час назад
Украинский шпион рассказал, как готовил теракты в Крыму

Украинский шпион рассказал, как готовил теракты в Крыму

1 час назад
Власти: восьмиклассник, пришедший в школу с канистрой, топором и ножами, хотел попугать одноклассников

Власти: восьмиклассник, пришедший в школу с канистрой, топором и ножами, хотел попугать одноклассников

26 минут назад
В Киеве хотят устроить блицкриг до Красной площади

В Киеве хотят устроить блицкриг до Красной площади

1 час назад
Трамп против CNN: в США раскручивается новый виток скандала

Трамп против CNN: в США раскручивается новый виток скандала

10 часов назад
В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре трех человек

В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре трех человек

1 час назад
Названы возможные причины затопления "Анатолия Крашенинникова"

Названы возможные причины затопления "Анатолия Крашенинникова"

7 часов назад
Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

Где живут миллионеры? Топ-10 стран мира

13.11.2018 10:50
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

19 часов назад
Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

Учительница лишилась всего из-за слепой страсти к 15-летнему ученику

17 часов назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

11 минут назад
Московские окна: от роддома до кладбища

Московские окна: от роддома до кладбища

19 часов назад
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

21 час назад
Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

21 час назад
Женщина поселилась на детской площадке под окнами своей дочери

Женщина поселилась на детской площадке под окнами своей дочери

31 минута назад
"Убийца Panamera" от Mercedes-AMG: российские цены

"Убийца Panamera" от Mercedes-AMG: российские цены

52 минуты назад
"Время Хабиба": Нурмагомедов объявил о выпуске автобиографии

"Время Хабиба": Нурмагомедов объявил о выпуске автобиографии

1 час назад
"Яндекс" представит свой смартфон на следующей неделе

"Яндекс" представит свой смартфон на следующей неделе

1 час назад
Вести.net: российские сервисы такси начали экспансию в Африку

Вести.net: российские сервисы такси начали экспансию в Африку

1 час назад
5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

1 час назад
Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

1 час назад
Вести.net: Евросоюз может остаться без YouTube

Вести.net: Евросоюз может остаться без YouTube

1 час назад
Обзор смартфона Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации

Обзор смартфона Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации

1 час назад
Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

4 часа назад
Молодая киевлянка изрубила топором спорткар Porsche, припаркованный в центре города

Молодая киевлянка изрубила топором спорткар Porsche, припаркованный в центре города

4 часа назад
Мэй сделала неуклюжую попытку наладить отношения с Россией

Мэй сделала неуклюжую попытку наладить отношения с Россией

4 часа назад
Российская молодежка вышла вперед в серии против Канады

Российская молодежка вышла вперед в серии против Канады

5 часов назад
Уникальный розовый бриллиант продан за рекордную сумму

Уникальный розовый бриллиант продан за рекордную сумму

9 часов назад
Палестина: есть ли шанс остановить насилие

Палестина: есть ли шанс остановить насилие

10 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 13 ноября 2018 года

11 часов назад
788
В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

В прокуратуре считают, что за Цеповязом ослабили контроль в ИК

12 часов назад
Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

Украина замерзает, а чиновники перекладывают ответственность друг на друга

13 часов назад
Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

Убивать нелюдей: детский лагерь "Азовец" шокировал журналистов из США

14 часов назад
Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

Авторы "Игры престолов" рассказали, когда выйдет последний сезон сериала

14 часов назад
Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

Исследование: ограничение использования соцсетей укрепляет психическое здоровье

16 часов назад
Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

Селин Дион выпустила линию гендерно-нейтральной детской одежды

16 часов назад
Украинская православная церковь отвергла автокефалию

Украинская православная церковь отвергла автокефалию

16 часов назад
5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

5 самых дорогих бюстгальтеров Fantasy Bra в истории Victoria’s Secret

16 часов назад
Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

Самый первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200

16 часов назад
Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

Должников по штрафам и налогам предлагают лишать водительских прав

17 часов назад
Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

Покупатели в Москве расплатились за iPhone ванной с мелочью

17 часов назад
Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

Медведев предупредил, что Россия может отказаться от Давоса

17 часов назад
Россияне назвали самый добрый город в стране

Россияне назвали самый добрый город в стране

18 часов назад
Археологи научились определять пол человека по зубам

Археологи научились определять пол человека по зубам

18 часов назад
Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

Ожирение ускоряет развитие рака и повышает эффективность его лечения

19 часов назад
Беспилотные машины увеличат уровень проституции

Беспилотные машины увеличат уровень проституции

20 часов назад
Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

Ведущий культового телешоу Top Gear разбил Porsche за 10 млн рублей

21 час назад
Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

Кастинг позора: как мошенники из "ток-шоу" выманивают у девушек интимные снимки

22 часа назад
Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

Автоматическое списание неоплаченных штрафов ПДД запустят в 2019 году

22 часа назад
Разгадана вековая загадка неврологии

Разгадана вековая загадка неврологии

23 часа назад
Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

Новый седан Toyota Corolla: первое изображение

23 часа назад
Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

Москвичи скупают квартиры, опасаясь дорогой ипотеки и роста цен

13.11.2018 09:57
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05