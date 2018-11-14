Песков: США вводят против России не санкции, а незаконные рестрикции

Учитывая непредсказуемость американцев в последнее время, невозможно предсказать, какой будет новая волна санкций США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Дождь".

"Ни для кого не секрет, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, об этом все уже говорят абсолютно открыто​​​. Непредсказуемость в исполнении крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира — это предмет для глубокой обеспокоенности всех".

Песков напомнил, что санкции – это то, что соответствует международному праву. "В данном случае мы не признаем эти ограничения, эти односторонние рестрикции как законные санкции, мы считаем их незаконными", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в данном случае больше подойдет — самоограничения, рестрикции, а не санкции.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что американские власти пришли к выводу, что Москвой не выполнены выдвинутые Вашингтоном условия.

В связи с невыполнением этих условий США намерены ввести вторую часть санкций против России после консультаций Госдепа и Конгресса США.

По словам представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт, ведомство намерено действовать согласно закону, требующего от него введения против России новых санкций, так как Россия не выполнила требования Вашингтона в рамках "дела Скрипалей".