Ибрагимович стал автором самого красивого гола в MLS

Гол шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича был признан лучшим по итогам минувшего сезона в Главной футбольной лиге США (MLS). Речь идет о голе в ворота "Лос-Анджелеса", который был им забит в рамках пятого тура футбольного чемпионата Северной Америки.

На 77 минуте Ибрагимович воспользовался ошибкой вратаря, неосмотрительно покинувшего свои владения и дальним ударом в одно касание поразил ворота соперника. В итоге швед стал героем матча, перевернув ход встречи. Позже, уже в добавленное время он забил еще один гол, оформив дубль и принес своей команде победу со счетом 4:3.

