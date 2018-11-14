Александр Овечкин: я навсегда вписал свое имя в историю "Вашингтона"

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что своими выступлениями за клуб из столицы США он уже вписал свое имя в историю "кэпс". Российский нападающий уверен, что пока не ожидает покорения нового рубежа.

"Никто не принимал участия в 1000 матчей за "Вашингтон" и поэтому мое имя навсегда вписано в историю клуба, – приводит слова Овечкина Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт НХЛ. – Не могу сказать, какой рубеж ожидаю в дальнейшем. Но когда подойду к какому-нибудь новому рекорду, то уже можно и подумать об этом".

Напомним, что Овечкин выступает за "Кэпиталз" с 2005-го года. Перерыв в выступлениях произошел лишь в сезоне 2012/13, который был связан с локаутом в НХЛ. В прошлом сезоне Ови со своими партнерами по команде впервые в своей карьере завоевал Кубок Стэнли.