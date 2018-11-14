14 ноября 201811:37
В Москве с эстакады ТТК упал внедорожник
У дома 19 на Большой Тульской в Москве с эстакады Третьего транспортного кольца вылетел внедорожник Range Rover Freelander. Машина упала на парковку под ТТК. Автомобиль получил серьезные повреждения. Травмирован и его водитель.
С места происшествия он госпитализирован, сообщает телеканал "Россия".
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