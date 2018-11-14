Де Хеа отказывается подписывать новый контракт с "МанЮнайтед"
Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа отказывается подписывать новый контракт с "красными дьяволами". Испанский голкипер выражает недовольство выступлениями команды в последнее время.
Действующий контракт Де Хеа рассчитан до конца сезона с опцией продления еще на один сезон. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Telegraph, если стороны не придут к согласию по новому соглашению, то боссы "МЮ" будут вынуждены продать голкипера по окончании нынешнего сезона, поскольку летом 2020 года он, как свободный агент, сможет покинуть команду бесплатно.
Напомним, что "МанЮнайтед" после 12 туров английской премьер-лиги располагается в чемпионате на восьмой строчке. В предыдущем матче подопечные Жозе Моуриньо проиграли дерби против "Манчестер Сити" (1:3). Теперь отставание от "Сити", возглавляющего таблицу АПЛ, составляет 12 очков.
Де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года, проведя 331 матч.
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