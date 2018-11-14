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14 ноября 201812:20

65 за баррель: Новак прокомментировал резкое падение цен на нефть

Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что не нужно резко реагировать на разовые колебания цен на нефть, передает "Интерфакс".

Комментируя резкое падение цен на нефть до $65 за баррель, Новак заявил, что в настоящее время рынок достаточно волатильный. Он напомнил, что недавно также резко стоимость барреля поднималась вверх, и сейчас она идет вниз.

По его словам, необходимо в долгосрочном периоде посмотреть, как будет стабилизироваться цена, потому что резко реагировать на какие-то базовые колебания для участников рынка не совсем правильно. Он отметил, что если взять в среднем по году цену — она составляет сегодня порядка $70 за баррель.

Новак напомнил, что на министерском комитете сделки ОПЕК+ удалось достичь договоренности продолжить мониторинг ситуации на рынке нефти и принять окончательное решение по уровням добычи в декабре.

По его словам, необходимо мониторить рынок в течение ноября. В начале декабря состоится встреча министров, на которой речь пойдет о ситуации на рынке, как она будет складываться к тому времени, и какие прогнозы по зимнему периоду, первому и второму кварталу.

По словам главы Минэнерго, зимой может наблюдаться традиционный сезонный профицит предложения нефти на рынке.

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