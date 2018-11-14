Резервуар наполнялся круглосуточно: в Рязани задержаны похитители сотен тонн топлива

В Рязани полицейские задержали похитителей топлива: нарушители врезались в нефтепровод в окрестностях города и круглосуточно, что позволяло избежать заметных для охранного предприятия скачков давления, выкачивали оттуда солярку, наполняя резервуар горючим.

Каждую ночь на протяжении двух недель злоумышленники вывозили на бензовозе 30 кубических метров наворованного на реализацию, пока не были пойманы сотрудниками органов правопорядка с поличным.

Пятеро подозреваемых в возрасте от 27 до 53 лет были задержаны одновременно по нескольким адресам в Рязани — злоумышленники оказались уроженцами Башкирии, некоторые из них ранее были судимы по уголовным статьям.

На месте врезки были изъяты трактор, трубы, 62 тонны дизельного топлива, насосное оборудование, система контроля и выравнивания давления в нефтепроводе.

Четверо задержанных мужчин на время проведения следственных мероприятий были заключены под стражу, один отпущен под подписку о невыезде.