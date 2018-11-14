Рианчо: конфликт между Глушаковым и Каррерой разгорелся не из-за лайка

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал конфликт между экс-наставником клуба Массимо Каррерой и полузащитником Денисом Глушаковым. Рианчо отметил, что причиной разногласий стал не тот самый лайк в социальных сетях.

"Конечно, проблема между ними была не в лайках, – признается Рианчо, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Проблема в отношениях между ними началась за три-четыре месяца до этого. Просто она была спрятана под ковром. Мы жили с этим. Массимо принял решение, но не хотел говорить об этом с Глушаковым. Интересы команды ушли на второй план и вместо тушения огня водой мы вылили на него бензин. И пожар разгорелся".

Напомним, что Глушаков был отчислен от первого состава команды после того, как поставил лайк посту в социальной сети Instagram, который содержал критику Карреры. Позже итальянский наставник за неудовлетворительные результаты был отправлен в отставку, а Глушаков вернулся в основной состав.

Ранее стало известно о том, что исполняющий обязанности главного тренера Рианчо покинул свой пост после того, как новым главным тренером "Спартака" был назначен Олег Кононов.