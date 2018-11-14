Под Адлером рухнул автомобильный мост

В Адлерском районе Сочи частично обрушился автомобильный мост через реку Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка. Движение транспорта перекрыто. Объезд места происшествия осуществляется через Рижскую улицу.

На месте работают аварийные службы и группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает РИА Новости. Ситуацию взял на контроль главк МЧС России по Краснодарскому краю.

Инциденты с мостами в России в последнее время происходят регулярно. В Сочи в конце октября был восстановлен разрушенный стихийным бедствием мост на трассе Туапсе — Майкоп. В селе Усть-Соболевка Тернейского района Приморского края от ливней в сентябре разрушился мост через реку Соболевка. Вместо него установили временную мостовую конструкцию.

В Красноярске дал трещину недавно отремонтированный мост. Обрушение произошло в районе поселка Каркатеевы при демонтаже конструкций старого моста, два человека погибли, семеро пострадали.

26 октября на пятом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань во время проезда груженой фуры Volvo обрушился мост. В момент обрушения прицеп грузовика откатился назад, зажав автомобиль Mazda, ехавший за ним. Женщина и ребенок в автомобиле погибли.

44-тонный грузовик обрушил путепровод над железнодорожными путями Транссиба на амурской станции Свободный. Два обрушившихся пролета упали на железнодорожный путь и пустые вагоны товарного состава. Для восстановления перехода над железнодорожными путями потребуется 2 миллиарда рублей.

В октябре 2017 года груженный щебнем КамАЗ разрушил семиметровый деревянный мост у деревни Отнурок в Белорецком районе Башкирии. Днем ранее водитель грузовика снес пешеходный виадук на объездной трассе Владивостока. У грузовика во время движения неожиданно поднялся кузов, которым он врезался в балку моста. Аналогичный случай произошел с самосвалом по дороге из Ачинска в сторону аэропорта Красноярска.