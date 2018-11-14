В России проектируют оборонный суперкомпьютер

Суперкомпьютер, который поможет в создании перспективных образцов вооружения, разрабатывается в России. Конструкторы рассчитывают, что смогут провести полный цикл проектирования, испытаний и внедрения нового изделия в войска исключительно на отечественном оборудовании, рассказала агентству РИА Новости глава научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова.

Генеральный директор предприятия уточнила, что первыми изделиями, созданными таким способом, станут ракеты-мишени.

Кстати, созданием суперкомпьютеров уже занимаются российские военные. 18 сентября в Анапе заработал военный технополис "Эра". Там размещаются научные и образовательные организации, опытные производства и испытательные полигоны. Кроме работы над особо мощными вычислительными системами в "Эре" также планируют разрабатывать технологии в области искусственного интеллекта, информационной безопасности роботов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что компьютерные сети вооруженных сил защищают системы, разработанные в России. Министр обороны уточнил: объемы обрабатываемой информации выросли в 600 раз, а количество источников данных увеличилось в 100 раз. Вместе с тем и улучшилась автоматизация отечественных вооруженных сил, сразу в 7 раз. Обмен данными между подразделениями ускорился. Теперь этот процесс занимает в 30 раз меньше времени.