Диетолог рассказала, что ждет депутата после "министерской диеты"

Решивший месяц питаться на три с половиной тысячи рублей депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко после трех недель "министерской диеты" поделился впечатлениями.

Бондаренко пришел к выводу, что размер потребительской корзины и прожиточного минимума нужно увеличить. С соответствующим предложением он планирует обратиться в Госдуму и правительство.

По мнению депутата, стоимость потребительской корзины не может быть меньше 10 тысяч, а прожиточный минимум нужно поднять до 20 тысяч, причем в Москве эти цифры должны быть выше.

Он призвал депутатов и министров попробовать хотя бы месяц питаться на 3,5 тысячи рублей. Бондаренко подчеркнул, что те, кто принимает важные для россиян решения, "должны на себе почувствовать их последствия".

Ранее Николай Бондаренко рассказал РИА Новости, что за время двухнедельной "министерской диеты" потерял пять килограммов.

По словам депутата, его недельный бюджет составлял 875 рублей. При этом в его рационе содержатся в основном овощи — картофель, морковь, лук, а также яйца.

Врач-диетолог клиники института питания РАМН, кандидат медицинских наук Елена Чедия считает, что по окончании эксперимента Бондаренко наберет больше веса, чем потеряет за месяц.

По словам врача, в рационе обязательно должны быть белки, жиры и углеводы. А у саратовского депутата лишь углеводы.

Николай Бондаренко сел на "министерскую диету" после спора с экс-министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, которая уверяла, что тратя на продукты три с лишним тысячи рублей в месяц, можно обеспечить себе полноценный рацион, "удовлетворяющий минимальные физиологические потребности человека".

После слов Соколовой о величине прожиточного минимума губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил ее с формулировкой "по собственной инициативе".

По данным декларации, опубликованной на сайте областного правительства, следует, что в 2016 году Соколова заработала 1,75 миллиона рублей. Она имеет жилой дом площадью более 170 квадратных метров с приусадебным участком в 338 квадратов и квартиру площадью около 32 квадратных метров.

За 2017 год доход экс-министра вырос почти на треть — до 2,3 миллиона рублей.