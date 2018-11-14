В керченских школах сократили уроки из-за протаранившего теплотрассу самосвала

Грузовик в Керчи протаранил теплотрассу и повредил ее. Инцидент произошел еще вчера, 13 ноября, однако самосвал было решено оставить до сегодняшнего утра, чтобы остудить трубу. Все работы по устранению последствий аварии планируется завершить до конца дня.

Сегодня в Керчи прохладно — 4 градуса тепла. В настоящее время не отапливаются 55 многоквартирных домов, 2 школы, уроки в которых были сокращены, и 2 детских сада, где вышли из положения при помощи электрических обогревателей.