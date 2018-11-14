В Париже Путин пообщался с лидером Косова

С Путиным в Париже на 100-летии окончания Первой мировой войны кратко пообщался лидер Косово Хашим Тачи. Тачи рассказал, что в разговоре обсуждалось мирное соглашение Белграда с Приштиной. Необходимость поиска консенсуса между Приштиной и Белградом действительно обсуждалась, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия поддержит общие решения Приштины и Белграда, добавил он после разговора Владимира Путина и Хашима Тачи. По-другому и быть не может, подчеркнул Песков.

В кулуарах парижского мероприятия, продолжил Песков, Путин встречался с большим количеством участников мероприятий. В том числе среди них был и Тачи, сообщает РИА Новости. Путин и Тачи пожали друг другу руки и вместе сфотографировались.