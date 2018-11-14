Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

35 лет назад телезрители впервые услышали "исповедь" мужа-недотепы: "Алло, Люся, это я!" После этого поистине всесоюзная слава пришла и к Ефиму Шифрину, который прочел этот текст, и к его автору – писателю-сатирику Виктору Коклюшкину.

С присущим ему чувством юмора писатель вспоминает, что когда еще оттачивал свое перо, то отправил смешную историю в газету. А там посчитали ее доносом и пообещали разобраться в ситуации.

О том, что воспринимать юмористические тексты люди могут по-разному, особо понял он, когда служил в армии и жестко пошутил в частушке про сослуживца – так, что тот с оружием даже кинулся искать Коклюшкина.

"После этого я понял, что если шутишь, то нужно думать, как это воспримут", – признается сатирик.

В воинской части он встретил и свою первую жену — Любу Сэпп. Девушка привлекла его внимание тем, что хорошо танцевала, а еще ему понравилась ее необычная фамилия. Вместе они прожили больше 10 лет, но их брак распался, когда Люба честно призналась: она полюбила другого мужчину.

Дочке Эльге тогда было 10 лет, для Виктора развод стал большой трагедией, так что долгие годы потом он искал утешения в алкоголе. От "зеленого змия" его спасла вторая жена – писательница Эльга Золотник, при которой, как признается сатирик, он стал образцовым супругом.

В 1984 году у них родился сын Ян, но и с дочерью от первого брака Коклюшкин не прерывал общения. Писатель раскрывает семейную тайну: оказывается, Эльга – супруга известного ведущего Владимира Соловьева и мать его пятерых детей.

Правда, признается Коклюшкин, когда Соловьев женился на его дочери, то не знал, что ее отец – известный писатель-сатирик.

О том, какой он дед, как произошла судьбоносная встреча с Региной Дубовицкой, после которой сатирик влился в семью "Аншлага", в чем секрет семейного счастья со второй супругой и кто отучил его в детстве писать неприличные слова на заборах, Виктор Коклюшкин рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".