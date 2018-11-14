Свидетель убийства Талькова припомнил подробности рокового вечера
Поклонников Игоря Талькова, который был убит в октябре 1991-го во время концерта в Петербурге, накануне взбудоражила новость о том, что спустя 27 лет после трагедии возобновлено расследование уголовного дела.
Появились предположения, что, возможно, всплыли ранее неизвестные факты убийства певца. Однако поводом для этого стала смерть матери Талькова, так что теперь потерпевшей считается его вдова Татьяна, и нововведения в законодательстве РФ.
Как передает РИА Новости, она уже посетила Следственный комитет и ознакомилась со всеми экспертизами по этому уголовному делу.
Изначально версий было немало, но в итоге обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Валерию Шляфману — бывшему коммерческому директору Талькова. Однако он в 1992 году уехал в Израиль, и поскольку тогда у России договора об экстрадиции с этим государством не было, то суд арестовал Шляфмана заочно.
В марте 1993-го было приостановлено, но теперь благодаря нововведениям в законодательстве появилась возможность возобновить дело.
Журналисты Пятого канала разыскали свидетеля трагических событий того октябрьского вечера 1991-го — бывшего сотрудника московского уголовного розыска Сергея Ломова.
По его словам, тогда в "Юбилейном" началась "склока", переросшая в "грязную драку" между Тальковым, охранником и любовником певицы Азизы и Валерием Шляфманом.
При этом, по мнению экс сотрудника столичного УгРо, умысла на убийство певца не было ни у Малахова, ни у Шляфмана.
Ломов считает, что к трагедии привела "цепь случайностей": оружие (которое до сих пор не найдено) принадлежало Малахову и было куплено нелегально, но во время потасовки "переходило из рук в руки".
В петербургском управлении СК, однако, заявляют, что у следствия есть основания предъявить обвинения в убийстве Игоря Талькова именно Валерию Шляфману.
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