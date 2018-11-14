Жители Калгари выступили против зимней Олимпиады-2026

Жители канадского города Калгари на специальном референдуме выступили против проведения в своем городе зимних Олимпийских игр в 2026 году. Против приема соревнований выступили 56 процентов голосовавших горожан.

Мэр города Нахид Ненши выразил глубокое разочарование в связи с такими результатами голосования. Именно он и является главным сторонником проведения Игр в Калгари. Теперь 19 ноября будет собран городской совет для принятия решения по дальнейшему участию заявки в борьбе с остальными претендентами.

Помимо канадского города на проведение Олимпиады претендуют Стокгольм, а также совместная заявка Кортины-д'Ампеццо и Милана. Хозяин Олимпийских игр-2026 будет назван в июне 2019 года.

Отметим, что прежде Калгари уже принимал зимнюю Олимпиаду, став первым канадским городом-хозяином зимних Игр. Это произошло в 1988 году.