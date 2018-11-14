"Реал" договорился с "Ривер Плейт" о трансфере аргентинского полузащитника

Мадридский "Реал" в зимнее трансферное окно намерен пополнить свои ряды 20-летним полузащитником аргентинского клуба "Ривер Плейт" Эсекиэлем Палисиосом. Стороны уже достигли договоренности о совершении трансфера.

Официально клубы объявят о сделке после ответного матча "Ривера" в финале Кубка Либертадорес против принципиальнейшего соперника — "Боки Хуниорс", сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на Marca. О сумме перехода не сообщается, однако по данным интернет-портала Transfermarkt аргентинский хавбек оценивается в 3,75 миллиона евро.

Ответная встреча между "Ривером" и "Бокой" состоится 24 ноября. Первая игра завершилась ничьей – 2:2.