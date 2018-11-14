На Варшавском шоссе в Москве опрокинулись два грузовика

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись и перевернулись грузовые автомобили Volvo и "Газель".

Инцидент произошел рядом со станцией метро "Пражская". Из-за аварии три из пяти полос трассы были перекрыты, передает РИА Новости. Водителей просят выбирать пути объезда. Сотрудники правоохранительных органов сейчас выясняют, что привело к столкновению грузовиков.