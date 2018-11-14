Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

"Я не знаю, как смотреть в глаза жителям южных районов Израиля. Действия в секторе Газа надо было завершить. А удар, который был нанесен, оказался недостаточным". Так пояснил причину своего ухода с поста министра обороны Авигдор Либерман. Заявление военный чиновник сделал на специальной пресс-конференции, пишет агентство ТАСС.

В Газе уже отреагировали на уход главы израильского оборонного ведомства. По мнению представителя палестинского движения ХАМАС Абу Зухри, это политическая победа Газы, Либерман признал свое поражение и собственную неспособность бороться с палестинским сопротивлением.

Напомним, 12 ноября с территории сектора Газа по Израилю были запущены около 400 ракет и снарядов. Около 100 из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ ВВС еврейского государства нанесли удары по 150 объектам палестинцев.

Известно, об одном погибшем и 55 раненых в израильском городе Ашкелоне.