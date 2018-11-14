Playboy удалил скандальное интервью с Морриконе

Представители немецкого журнала Playboy извинились перед итальянским композитором Эннио Морриконе и удалили с сайта его скандальное интервью. Редакция обвинила журналиста Марселя Андерса, который брал интервью, в непрофессионализме, сообщает Variety.

Ранее сообщалось, что Морриконе обещал подать в суд на немецкий Playboy из-за публикации скандального интервью, содержание которого знаменитый композитор опроверг.

В нашумевшем тексте Морриконе говорил, что считает Квентина Тарантино бездарностью, непрофессионалом и "кретином".

Позже композитор заявил, что ничего подобного не говорил.

Представители Playboy сначала отказались удалять материал, но потом пошли навстречу композитору.