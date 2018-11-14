Буря и нулевая видимость: опубликованы кадры посадки Boeing-737 в экстремальных условиях

В Сети опубликовано видео посадки Boeing 737-800 в аэропорту Пальма-де-Майорки в проливной дождь и бурю — порывы ветра достигали 18 метров в секунду. При этом видимость из кабины была практически нулевой из-за стены воды, падающей с неба.

В определенные моменты самолет попадал в зону турбулентности, однако пилоты при помощи электроники успешно справлялись с корректировкой курса и сумели посадить лайнер. "Профессиональные пилоты, надежная машина", — восхищаются пользователи социальных сетей.

Между тем, после крушения в Индонезии, к новым самолетам корпорации "Боинг" — Boeing-737 MAX8 и Boeing-737 MAX9 — у специалистов отношение недоверчивое, более того, совсем недавно эти модели заподозрили в серийном браке, из-за которого они внезапно могут сорваться в пике.