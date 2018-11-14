Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 ноября 201815:03 Денис Восковский

В морозы подмосковный поселок остался без отопления

С наступлением холодов без отопления остались сразу шесть многоэтажных домов поселка Лесное озеро в Московской области. Причина — неполадки в оборудовании котельной. По словам местных жителей, без крупных перебоев вот уже несколько лет не обходится ни один отопительный сезон.

Похоже, что не самое простое слово "обогреватель" малыш произнесет первым. Папа и мама по очереди следят за тем, чтобы Витя играл как можно ближе к единственному источнику тепла, ведь батареи центрального отопления в квартире едва теплые.

"Та комната вообще холодная, просто ледяная. Переживаем за здоровье ребенка. Особенно сейчас, когда сезон прививок, холодно, нельзя чтобы болел", — говорит Сергей Иванов.

У соседей дети уже простудились после того, как накануне во всем поселке Лесное озеро на сутки полностью отключали тепло.

Попасть на прием к директору муниципального предприятия, обслуживающего поселковую котельную, непросто. В то время, как секретарь оттесняет съемочную группу в сторону, сам директор созывает экстренное совещание.

Совещание продолжается 15 минут. Но секретарь так и не выходит из кабинета генерального директора. Ждем еще 15 минут и осторожно стучим в дверь. В ответ немедленно раздается: "Без доклада не входить! Проходит еще полчаса.

- Господин генеральный директор, поговорите, пожалуйста, с нами! Ситуация экстренная, люди замерзают.

- Я секретарь генерального директора и официально вам заявляю…

Из официального заявления секретаря генерального директора становится ясно, что поселок замерзает из-за неисправности оборудования котельной. По словам жителей, без объявления о поломках здесь уже несколько лет не обходится ни один отопительный сезон.

Одно можно сказать, а точнее, увидеть наверняка: внутри здания все-таки удается поддерживать нормативную температуру. Похоже, что комфорту самих сотрудников и местной коллекции пальм ничего не угрожает. После очередного похода к котельной общий сбор во дворе. На лицах людей улыбки.

"Это уже, наверное, нервное. Мы жаловались, писали. Улыбаемся, потому что в очередной раз так", — объясняет Алена Галицкая.

В это действительно сложно поверить, но факт — вещь упрямая. В преддверии зимы без нормального отопления остались не только шесть многоэтажных домов, но и детский сад, в который привозят детей со всех окрестных поселков и деревень. Что на самом деле происходит с теплоцентралью, неизвестно. Отчаявшись прорвать глухую оборону режимного предприятия собственными силами, жители собираются обратиться за помощью в прокуратуру.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

16:03

Путин и Абэ активизируют переговоры по мирному договору

14:44

Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

14:29

На Варшавском шоссе в Москве опрокинулись два грузовика

14:06

Миллер ответил на угрозы США остановить "Северный поток-2"

12:46

Под Адлером рухнул автомобильный мост

11:15

С эстакады ТТК упал внедорожник

06:22

Число жертв пожаров в Калифорнии приблизилось к 50

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Буря и нулевая видимость: опубликованы кадры посадки Boeing-737 в экстремальных условиях

Буря и нулевая видимость: опубликованы кадры посадки Boeing-737 в экстремальных условиях

1 час назад
Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

Министр обороны Израиля назвал удары по Газе слишком слабыми и ушел с поста

1 час назад
Диетолог рассказала, что ждет депутата после "министерской диеты"

Диетолог рассказала, что ждет депутата после "министерской диеты"

2 часа назад
Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

Организаторы побоища на Хованском кладбище сядут на 9 и 11 лет

47 минут назад
Миллер ответил на угрозы США остановить "Северный поток-2"

Миллер ответил на угрозы США остановить "Северный поток-2"

1 час назад
Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

Владимир Соловьев не знал, что отец его жены - известный сатирик Коклюшкин

1 час назад
10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

2 часа назад
Кто есть кто в сериале "Ненастье"

Кто есть кто в сериале "Ненастье"

2 часа назад
В КПРФ считают бессовестной идею положить в мавзолей резинового Ленина

В КПРФ считают бессовестной идею положить в мавзолей резинового Ленина

3 часа назад
Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

Вспомнить все: "Ненастье" погружает в атмосферу 90-х

13.11.2018 15:27
В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды

В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды

2 часа назад
Свидетель убийства Талькова припомнил подробности рокового вечера

Свидетель убийства Талькова припомнил подробности рокового вечера

2 часа назад
Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

Козак: цены на бензин будут держаться на уровне конца мая-2018

6 часов назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Свое"

5 часов назад
Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 8 дней! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

13.11.2018 12:59
Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

Нужна помощь: Алену Королеву спасет лучевая терапия

12.11.2018 08:15
Известный актер Сергей Юртайкин умер на 92-м году жизни

Известный актер Сергей Юртайкин умер на 92-м году жизни

30 минут назад
Незадолго до смерти Стэн Ли придумал нового супергероя

Незадолго до смерти Стэн Ли придумал нового супергероя

38 минут назад
"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

"Лаборатория Касперского" помогла Microsoft защитить пользователей Windows

50 минут назад
На Варшавском шоссе в Москве опрокинулись два грузовика

На Варшавском шоссе в Москве опрокинулись два грузовика

1 час назад
В Париже Путин пообщался с лидером Косова

В Париже Путин пообщался с лидером Косова

1 час назад
Восемь россиянок подали в суд на армию и Росгвардию. Их не взяли в спецназ

Восемь россиянок подали в суд на армию и Росгвардию. Их не взяли в спецназ

1 час назад
Маяк Анива: на краю Сахалина

Маяк Анива: на краю Сахалина

2 часа назад
ДНК-нанобот, состоящий из одной молекулы, нашёл выход из лабиринта

ДНК-нанобот, состоящий из одной молекулы, нашёл выход из лабиринта

2 часа назад
Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

Самый мощный смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена

2 часа назад
Под Адлером рухнул автомобильный мост

Под Адлером рухнул автомобильный мост

2 часа назад
В керченских школах сократили уроки из-за протаранившего теплотрассу самосвала

В керченских школах сократили уроки из-за протаранившего теплотрассу самосвала

2 часа назад
Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой

Перебитые и ржавые VIN-номера заменят полицейской маркировкой

2 часа назад
В России проектируют оборонный суперкомпьютер

В России проектируют оборонный суперкомпьютер

3 часа назад
Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

Несущийся через Солнечную систему поток тёмной материи увеличивает шансы её найти

3 часа назад
В Мурманске проверят ролевые игры, предложенные школьникам на профориентации

В Мурманске проверят ролевые игры, предложенные школьникам на профориентации

3 часа назад
65 за баррель: Новак прокомментировал резкое падение цен на нефть

65 за баррель: Новак прокомментировал резкое падение цен на нефть

3 часа назад
Замерзающие в квартирах без отопления киевляне перекрыли центр города

Замерзающие в квартирах без отопления киевляне перекрыли центр города

4 часа назад
Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

Регистрация автомобилей без ГИБДД: уточнены требования к автосалонам

4 часа назад
Любопытная сорока изучила принцип работы детской коляски и попала на видео

Любопытная сорока изучила принцип работы детской коляски и попала на видео

4 часа назад
В мозгу живут бактерии, и это нормально

В мозгу живут бактерии, и это нормально

4 часа назад
В Москве с эстакады ТТК упал внедорожник

В Москве с эстакады ТТК упал внедорожник

4 часа назад
Эталон килограмма заменят квантовой формулой

Эталон килограмма заменят квантовой формулой

4 часа назад
Песков: США вводят против России не санкции, а незаконные рестрикции

Песков: США вводят против России не санкции, а незаконные рестрикции

4 часа назад
В США намерены бороться с рекламой в играх для детей

В США намерены бороться с рекламой в играх для детей

5 часов назад
Власти: восьмиклассник, пришедший в школу с канистрой, топором и ножами, хотел попугать одноклассников

Власти: восьмиклассник, пришедший в школу с канистрой, топором и ножами, хотел попугать одноклассников

5 часов назад
Женщина поселилась на детской площадке под окнами своей дочери

Женщина поселилась на детской площадке под окнами своей дочери

5 часов назад
Сделано с добром: в Петербурге открылось кафе с бесплатными обедами для пожилых

Сделано с добром: в Петербурге открылось кафе с бесплатными обедами для пожилых

6 часов назад
"Убийца Panamera" от Mercedes-AMG: российские цены

"Убийца Panamera" от Mercedes-AMG: российские цены

6 часов назад
"Время Хабиба": Нурмагомедов объявил о выпуске автобиографии

"Время Хабиба": Нурмагомедов объявил о выпуске автобиографии

6 часов назад
В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре трех человек

В Екатеринбурге внедорожник сбил на тротуаре трех человек

6 часов назад
"Яндекс" представит свой смартфон на следующей неделе

"Яндекс" представит свой смартфон на следующей неделе

6 часов назад
Вести.net: российские сервисы такси начали экспансию в Африку

Вести.net: российские сервисы такси начали экспансию в Африку

6 часов назад
5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

5 советов, как сводить ребенка на елку, чтобы все остались в восторге

6 часов назад
Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

Тренировка близнецов: братья Миранчуки пофинтили с сестрами Авериными

6 часов назад
Московские окна: от роддома до кладбища

Московские окна: от роддома до кладбища

13.11.2018 15:00
"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

"Маска смерти". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова 17 ноября

13.11.2018 13:29
"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

"Академия Святого Мартина в полях" исполнит в Москве симфонии Бетховена

12.11.2018 17:05