Известный актер Сергей Юртайкин умер на 92-м году жизни

В Подмосковье на 92-м году жизни умер актер театра и кино Сергей Юртайкин, известный по фильмам "Тихий Дон" и "Верные друзья".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, похороны актера, скорее всего, пройдут в пятницу, 16 ноября, на одном из кладбищ Одинцовского района Подмосковья.

Сергей Юртайкин стал любим зрителям по фильмам "Тихий Дон", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Далеко на Западе", "Вечный зов", "Отец и сын", а также в сериалам "Дальнобойщики-2" и "Марш Турецкого".