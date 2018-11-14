Незадолго до смерти Стэн Ли придумал нового супергероя

Дочь скончавшегося 12 ноября Стэна Ли, создателя комикс-вселенной Marvel, рассказала, что незадолго до смерти она вместе с отцом работала над новым персонажем. Джоан Ли планирует доработать образ супергероя самостоятельно, сообщает TMZ.

По словам Ли, незадолго до смерти отца они разрабатывали персонажа по имени "Человек-грязь" (Dirt Man).

"Отец крайне увлечен новым проектом, а я помогала ему доработать этот образ", — рассказала дочь автора комиксов.

Джоан Ли пока не рассказывает, какие суперспособности были у нового супергероя, однако она пообещала, что рано или поздно он появится в комиксах и фильмах.

Создатель Человека-паука, Халка, Тора, Фантастической четверки и других персонажей Marvel скончался 12 ноября в больнице Лос-Анджелеса на 96-м году жизни.