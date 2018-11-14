Путин и Абэ активизируют переговоры по мирному договору

На встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал пресс-секретарь руководителя страны Дмитрий Песков.

После окончания Второй мировой войны между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор. Причина в территориальных претензиях Страны восходящего солнца на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Токио ссылается при этом на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва отвечает, что Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году была заключена советско-японская декларация 1956 года, прекратившая состояние войны между двумя странами. При этом СССР соглашался передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио.

На протяжении десятилетий политика Токио была на этот счет неизменной: вначале урегулирование территориального спора, а затем заключение мирного договора.

10 ноября сообщалось, что Абэ хочет ускорить переговоры по Южным Курилам и готов согласиться с вариантом передачи Японии "островов Хабомаи" (так японцы называют пять островов Малой Курильской гряды: Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый) и Шикотана, который тоже входит в гряду после заключения мирного договора.