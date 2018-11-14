Станислав Черчесов: для меня Ари не бразилец, а гражданин России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в преддверии контрольного поединка против команды Германии прокомментировал вызов Ари и ответил на критику в свой адрес. Нападающий "Краснодара" является уроженцем Бразилии, но имеет российский паспорт.

"Как можно относиться к этой критике? Мы никого не просили делать паспорт для того, чтобы выступать за нас, — приводит слова Черчесова Чемпионат.Com. – Это решение Ари, ведь он девять лет играет в России. Для кого-то он бразилец, но для меня – гражданин России. Мы знаем его игровые качества и сейчас познакомимся с ним как с личностью. А критика будет всегда. Ее нужно просто принимать".

Напомним, что сборная России в четверг, 15 ноября, сыграет контрольный поединок с Германией на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге. В среду подопечные Станислава Черчесова провели первое тренировочное занятие, в котором не принимал участие полузащитник Роман Зобнин.