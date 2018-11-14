Российская кавалерия переобулась на шипованные подковы

Единственный в России транспортно-вьючный взвод вооруженных сил подготовился к зиме. Кузнецы переобули лошадей на подковы с шипами, животных перевели из-под летних навесов в теплые стойла и сделали им все необходимые прививки, а также военные запасли около 100 тонн сена, 27 тонн овса и витаминные добавки, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Всего в подразделении служат 80 лошадей. Все они относятся к небольшим, но очень выносливым и неприхотливым карачаевской и монгольской породам. Связка из 4 животных способна за сутки пронести до 250 килограммов груза на расстояние до 30 километров. Причем там, где никакая другая техника не пройдет.

Бригада горных стрелков, где и сформирован транспортно-вьючный взвод, находится в горах Карачаево-Черкесии. На лошадях перевозят все: от продуктов питания и боеприпасов до целых минометных батарей.

Стоит отметить, что гужевой транспорт в современной армии не редкость. Например, израильский спецназ использовал южноамериканских лам. Эти животные начали служить в вооруженных силах с начала двухтысячных. Даже успели принять участие во Втором ливанском вооруженном конфликте в 2006 году. Солдаты отмечали, что ламы очень выносливы, быстро привыкают к звукам выстрелов и прекрасно адаптированы к жаркому климату и гористой местности.

Однако есть у лам и существенный недостаток – низкая скорость. Поэтому в 2007 году от животных решили отказаться, но подходящей замены им так и не нашли. Их место в спецназе должен занять транспортный дрон, которой сейчас разрабатывают в Израиле.