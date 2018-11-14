"В Москве проживаю где хочу": появилось видео задержания вора в законе Саши Огонька

В Подмосковье на трассе М-7 сотрудниками уголовного розыска и ДПС при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" был пойман вор в законе Саша Огонек: машина, перевозящая подозреваемого и его сопровождающих, была остановлена, а ее пассажиры — задержаны.

При личном досмотре у Саши Огонька было найдено 4 грамма героина, и теперь, за хранение наркотиков в особо крупном размере, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время допроса 56-летний Саша Огонек держался расковано и откровенно издевался над сотрудниками правоохранительных органов. Так, на вопрос "где проживаете?" вор в законе ответил: "В Москве проживаю где хочу, я бомж." Также он заявил, что не помнит у себя никаких судимостей, а криминальное его прозвище — Вася.

Саша Огонек большую часть своей взрослой жизни провел в тюрьме. Первую свою судимость он получил еще в 70-х годах прошлого века за покушение на убийство. За решеткой он придерживался так называемых воровских законов и быстро завоевал авторитет в криминальной среде.

Затем вор в законе сидел за избиение участкового милиционера. После — за нападение на таксиста с ножом. Последний раз Саша Огонек был арестован в 2014 году в кафе "Арарат", и тогда у него тоже нашли героин.