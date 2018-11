В Японии охранник более полутора лет не пускает двух котов в музей

Интернет-пользователи почти два года наблюдают за противостоянием охранников художественного музея Ономити в префектуре Хиросима и двух котов, которые с лета 2016 года пытаются проникнуть в здание. Животные прославились на весь мир, но своей цели пока не достигли, сообщает Fox News.

Забавно, что черный кот впервые попытался проникнуть в музей в тот момент, когда там проходила выставка фотографий домашних животных. Кота не пустил охранник, однако четвероногий любитель искусства не отчаялся. Он поселился возле музея и с тех пор регулярно пытается попасть в здание.

Со временем у черного кота появился рыжий сородич-напарник.

Представители музея официально назначили животных талисманами экспозиции и даже выпустили сувениры в виде черного и рыжего котов. Хроника их похождений публикуется в официальном "Твиттере" музея.

A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc

notice : about photographs and animations in our Twitter, we have a lot of inquiries. If cats and persons are contents finding happiness, please use them freely. In addition, please tell us when a media uses them. pic.twitter.com/Hz5lZ9KZZR