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14 ноября 201816:53 Ольга Турчанинова

Варшавку реконструировали: участок от МКАДа до Щербинки превратился в современную магистраль

Событие, которое ждали сотни тысяч жителей столицы, в первую очередь, автомобилисты: реконструкция Варшавского шоссе на участке от МКАДа до Щербинки, наконец, завершена. Узкая дорога, которая задыхалась от пробок, теперь превратилась в скоростную бессветофорную магистраль. Сегодня для движения открыли шестиполосный транспортный тоннель и обновленный участок трассы до Обводной дороги на Подольск.

Масштабную реконструкцию Варшавского шоссе от МКАДа до Щербинки можно считать завершенной. Последний участок — тоннель — с сегодняшнего дня открыт для движения. Три полосы в одну сторону и пять в другую вместо узкой и опасной дороги. Теперь это современная скоростная магистраль. По традиции ее открывали под звуки клаксонов, а первыми проехали грузовые автомобили.

"Закончилась многолетняя работа по реконструкции Варшавки за МКАДом. Вы помните, что это была узкая дорога, по которой проехать было сложно. Сегодня это полноценная скоростная магистраль", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство начали в 2016 году. Длина тоннеля почти 600 метров, теперь здесь ни одного светофора. За счет этого пропускная способность загруженного раньше направления выросла сразу на треть.

Вместе со строительством тоннеля были реконструированы дублеры шоссе и построены боковые съезды. Теперь дорога домой для жителей Щербинки и Бутова стала гораздо короче за счет меньшего времени в пути.

- Я счастлива! Я даже не ожидала, что сегодня откроют. Раньше по 40-50 минут стояли в пробках. И здесь все время аварии происходили. Теперь все замечательно.

Для пешеходов построили шесть переходов: четыре уже работают, два откроют весной.

Тоннель оборудован современной автоматической противогололедной системой. Осталось только благоустроить территорию — высадить вдоль участка деревья.

Текст: "Вести-Москва"

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