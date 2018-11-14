Версия Следственного комитета: водитель умышленно сбил трех человек в Екатеринбурге

Нашумевшая авария в Екатеринбурге, произошла, по версии Следственного комитета РФ по Свердловской области, из-за злого умысла водителя "поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем."

Напомним, что сегодня, 14 ноября, в Екатеринбурге автомобиль Honda CR-V под управлением мужчины 1968 года рождения, выехал на тротуар, протаранил крыльцо магазина, забор, сбил пешеходов и врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека: молодая женщина, ее двухлетний сын, который находился в коляске, и мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу: женщина находится в тяжелом состоянии с переломом позвоночника, а ее ребенок лежит в коме. О состоянии сбитого мужчины не сообщается.

В настоящее время Следственный комитет подает ходатайство о том, чтобы подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.