"ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов за финансовые нарушения

Действующий чемпион Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" может нарваться на санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций в виде отстранения из Лиги чемпионов. Такое наказание парижане могут понести за неоднократные нарушения финансового Fair Play.

О возможном исключении из еврокубков сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe. Клуб из столицы Франции обратил на себя внимание после докладов со стороны Football Leaks, который занимается раскрытием финансовых махинаций.

В частности, УЕФА намерена перепроверить данные по трансферам нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из "Монако" и бразильца Неймара из "Барселоны". В случае обнаружения нарушений при совершении сделок "ПСЖ" получит бан на выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы, либо продажа одного из этих футболистов.