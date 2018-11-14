Тема:
Открытие и исследование галактик во Вселенной 1 час назад
Известная галактика оказалась "матрёшкой"
Звёздная система NGC 1291, 40 лет назад поразившая астрономов своей внутренней структурой, снова оказалась в центре внимания. Новые удивительные детали её строения могут открыть учёным тайны эволюции спиральных галактик.
Наблюдатели обнаружили, что её центр является своего рода матрёшкой: две идентичные структуры вложены одна в другую. Ранее такого подобия не наблюдалось ни в одной известной науке звёздной системе.
Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters группой во главе с Марьей Сейдел (Marja Seidel) из Калифорнийского технологического института.
NGC 1291, расположенная в 33 миллионах световых лет от нас в созвездии Эридана, относится к галактикам с перемычкой, или баром (калька с английского bar). Это подвид спиральных галактик, в самом сердце которых располагается вытянутое образование, похожее на кокон из газа и звёзд (та самая перемычка). Ядро галактики находится в центре этой структуры. Спиральные рукава из светил у таких систем берут начало на концах бара, а не "истекают" непосредственно из ядра, как у остальных спиральных галактик.
В 1975 году было установлено, что внутри перемычки NGC 1291 есть ещё одна. Там в меньшем масштабе повторяется знакомая астрономам структура "ядро + диск + перемычка". Так впервые была открыта галактика с внутренним баром.
Теперь мы знаем, что примерно у каждой третьей звёздной системы с перемычкой есть и её внутренняя "уменьшенная копия". Тем не менее природа этих структур во многом остаётся загадочной для специалистов. Неясно, например, как они образуются и долго ли живут.
Между тем эти объекты должны играть важную роль в эволюции галактик. Например, они могут быть эффективными поставщиками газа в самый центр звёздной системы, где он попадает "на съедение" к сверхмассивной чёрной дыре.
Команда Сейдел обнаружила, что NGC 1291 похожа на матрёшку не только наличием перемычки внутри перемычки. Впервые у внутреннего бара была обнаружена так называемая B/P-структура.
B/P означает box/peanut, то есть "коробка/арахис". Такое необычное название эта структура получила из-за характерной формы. Она симметрична относительно вертикальной и горизонтальной оси, причём вытянута вертикально ("вертикаль" определяется как перпендикуляр к главной оси бара). При определённой доле фантазии в этой фигуре можно усмотреть сходство с прямоугольной коробкой или вытянутой коробочкой плодов арахиса.
До сих пор такие структуры обнаруживались только у галактик с одиночным баром (таких как Млечный Путь) или у внешних баров двухбарных галактик.
Подобные детали формы галактики наблюдать очень сложно. Во-первых, они заметны только у звёздных систем, видимых с ребра. Во-вторых, B/P-структуры обычно более тусклые, чем соседние части галактики, и теряются на их фоне.
Астрономы совершили открытие, используя VLT, самый большой оптический телескоп в мире. Они заметили необычное распределение скоростей у звёзд внутреннего бара. Компьютерное моделирование показало, что те являются частью B/P-структуры.
"Это важно, поскольку показывает, что некоторые галактики похожи на матрёшек: внутренние структуры [у них] такие же, как и внешние структуры, за исключением их меньшего размера", – говорит первый автор статьи Хайро Абреу (Jairo Abreu) из Канарского института астрофизики.
Чем же так привлекло астрономов упомянутое сходство? Дело в том, что оно свидетельствует: внутренний и внешний бар развивались сходными путями. А это накладывает очень серьёзные ограничения на возможные сценарии эволюции галактик.
В частности, это означает, что внутренний бар остаётся стабильным в течение миллиардов лет, а не является мимолётным эпизодом биографии звёздной системы, как предполагали некоторые специалисты. Это, в свою очередь, означает, что они вполне годятся на роль "поставщиков питания" для сверхмассивной чёрной дыры.
Влияние открытия на представления учёных об эволюции спиральных галактик ещё предстоит оценить в полной мере. Разнообразие этих звёздных систем удивляет астрономов не первое десятилетие, и механизмы их образования всё ещё таят немало загадок.
К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о джете-матрёшке. Спиральные галактики мы тоже не обошли стороной, рассказав, как они могут превращаться в эллиптические. Говорили мы и о столкновении, навсегда изменившем форму Млечного Пути.
Ранее по теме
-
Космический телескоп не уследил за 500 взрывами в центрах галактик2 месяца назад
-
Астрономы нашли кольцо из мёртвых звёзд, рождённое в столкновении галактик2 месяца назад
-
Андромеда разорвала на части и поглотила галактического брата Млечного Пути3 месяца назад
-
Столкновение с "колбасной галактикой" навсегда изменило форму Млечного Пути4 месяца назад
-
Создан первый каталог звёзд и их скоплений в ультрафиолетовых лучах5 месяцев назад
-
Искусственный интеллект научился распознавать стадии эволюции галактик6 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Министр обороны Израиля ушел в отставку
- Киевляне перекрыли центр города из-за отопления
- В 2019 году тарифы ЖКХ повысят дважды
- Из России выслали украинского шпиона
- Новак прокомментировал падение цен на нефть
Самое читаемое
-
Танцующие якутские полицейские стали звездами Интернета
- Роковой выстрел: новые подробности дела Талькова
- В Москве ревнивый муж расстрелял родителей жены. Видео
- Онкологи рассказали о пользе ожирения
- Маньяк тихо умер на нарах от инфаркта. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Первый видеотест обновленного пикапа Mitsubishi L200
- ГИБДД озвучила сумму штрафа за опасное вождение
- BMW M8: получено официальное подтверждение
- По новой системе техосмотр придется проходить гораздо чаще
- Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)
Вести.Экономика
-
Обвал на рынке нефти: 5 причин самого затяжного падения в истории
- Почему рубль игнорирует обвал на рынке нефти?
- 10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
- Серебро подешевело к золоту до минимума за 25 лет. Что это значит?
- Меркель заявила о необходимости создания "европейской армии"
Недвижимость
-
Россиянин не платил за ЖКХ 7 лет и подал на коммунальщиков в суд
- Полная безнаказанность: мошенники переключились с алкоголиков на ветеранов
- Майнинговая ферма разорила жильцов подмосковного ЖК
- Назван самый грязный город Европы
- Москвичи скупают вторичные квартиры
- Мужчина держал в квартире ласкового аллигатора
Вести.Медицина
-
В якобы безопасных лаках для ногтей нашли опасные химикаты
- Недосып приводит к гормональному дисбалансу и обезвоживанию
- Известный препарат оказался лучшей профилактикой инсульта
- Синдром сухого глаза: почему он возникает и как с ним справиться
- Отвратительная слизь: какую опасность скрывает душ
Вести в 20.00
-
В электронно-финансовом Сингапуре
- Холодные батареи Украины
- Почему французы не могут улететь из Иркутска
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Участок Варшавки от МКАДа до Щербинки превратился в современную магистраль
- В морозы подмосковный поселок остался без отопления
- Парк в Путилкове облюбовали наркоманы
- В Королеве могут оказаться на улице сотни кошек и собак
- На ВДНХ обнаружили творение знаменитого авангардиста
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Худеть, лежа на диване: названо время суток, когда сжигается максимум калорий
- В Египте найдены двести бальзамированных кошек и первые мумии насекомых
- Как мягкие ткани динозавров могут сохраняться десятки миллионов лет? Разгадка найдена
- Время, проведённое у экранов гаджетов, не влияет на сон детей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет я скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения