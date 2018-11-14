Известная галактика оказалась "матрёшкой"

Звёздная система NGC 1291, 40 лет назад поразившая астрономов своей внутренней структурой, снова оказалась в центре внимания. Новые удивительные детали её строения могут открыть учёным тайны эволюции спиральных галактик.

Наблюдатели обнаружили, что её центр является своего рода матрёшкой: две идентичные структуры вложены одна в другую. Ранее такого подобия не наблюдалось ни в одной известной науке звёздной системе.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters группой во главе с Марьей Сейдел (Marja Seidel) из Калифорнийского технологического института.

NGC 1291, расположенная в 33 миллионах световых лет от нас в созвездии Эридана, относится к галактикам с перемычкой, или баром (калька с английского bar). Это подвид спиральных галактик, в самом сердце которых располагается вытянутое образование, похожее на кокон из газа и звёзд (та самая перемычка). Ядро галактики находится в центре этой структуры. Спиральные рукава из светил у таких систем берут начало на концах бара, а не "истекают" непосредственно из ядра, как у остальных спиральных галактик.

В 1975 году было установлено, что внутри перемычки NGC 1291 есть ещё одна. Там в меньшем масштабе повторяется знакомая астрономам структура "ядро + диск + перемычка". Так впервые была открыта галактика с внутренним баром.

Теперь мы знаем, что примерно у каждой третьей звёздной системы с перемычкой есть и её внутренняя "уменьшенная копия". Тем не менее природа этих структур во многом остаётся загадочной для специалистов. Неясно, например, как они образуются и долго ли живут.

Между тем эти объекты должны играть важную роль в эволюции галактик. Например, они могут быть эффективными поставщиками газа в самый центр звёздной системы, где он попадает "на съедение" к сверхмассивной чёрной дыре.

Команда Сейдел обнаружила, что NGC 1291 похожа на матрёшку не только наличием перемычки внутри перемычки. Впервые у внутреннего бара была обнаружена так называемая B/P-структура.

B/P означает box/peanut, то есть "коробка/арахис". Такое необычное название эта структура получила из-за характерной формы. Она симметрична относительно вертикальной и горизонтальной оси, причём вытянута вертикально ("вертикаль" определяется как перпендикуляр к главной оси бара). При определённой доле фантазии в этой фигуре можно усмотреть сходство с прямоугольной коробкой или вытянутой коробочкой плодов арахиса.

До сих пор такие структуры обнаруживались только у галактик с одиночным баром (таких как Млечный Путь) или у внешних баров двухбарных галактик.

Подобные детали формы галактики наблюдать очень сложно. Во-первых, они заметны только у звёздных систем, видимых с ребра. Во-вторых, B/P-структуры обычно более тусклые, чем соседние части галактики, и теряются на их фоне.

Астрономы совершили открытие, используя VLT, самый большой оптический телескоп в мире. Они заметили необычное распределение скоростей у звёзд внутреннего бара. Компьютерное моделирование показало, что те являются частью B/P-структуры.

"Это важно, поскольку показывает, что некоторые галактики похожи на матрёшек: внутренние структуры [у них] такие же, как и внешние структуры, за исключением их меньшего размера", – говорит первый автор статьи Хайро Абреу (Jairo Abreu) из Канарского института астрофизики.

Чем же так привлекло астрономов упомянутое сходство? Дело в том, что оно свидетельствует: внутренний и внешний бар развивались сходными путями. А это накладывает очень серьёзные ограничения на возможные сценарии эволюции галактик.

В частности, это означает, что внутренний бар остаётся стабильным в течение миллиардов лет, а не является мимолётным эпизодом биографии звёздной системы, как предполагали некоторые специалисты. Это, в свою очередь, означает, что они вполне годятся на роль "поставщиков питания" для сверхмассивной чёрной дыры.

Влияние открытия на представления учёных об эволюции спиральных галактик ещё предстоит оценить в полной мере. Разнообразие этих звёздных систем удивляет астрономов не первое десятилетие, и механизмы их образования всё ещё таят немало загадок.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о джете-матрёшке. Спиральные галактики мы тоже не обошли стороной, рассказав, как они могут превращаться в эллиптические. Говорили мы и о столкновении, навсегда изменившем форму Млечного Пути.