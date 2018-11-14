КХЛ. "Сибирь" проиграла шестой матч кряду, уступив "Куньлуню"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В Новосибирске местная "Сибирь" проиграла поединок китайском клубу "Куньлунь Ред Стар". Итоговый счет 2:4 в пользу команды из Шанхая.

Сибиряки дважды вели в счете по ходу игры, но проиграли встречу по сути в заключительные десять минут. Именно в этот интервал гости смогли сравнять счет и выйти вперед. В этот момент хоккеисты "Сибири" сняли вратаря, чтобы попытаться отыграться, но в ответ уже с сиреной получили еще одну шайбу в свои пустующие ворота.

Как итог, поражение стало для новосибирского клуба шестым подряд. С 13-ю очками сибиряки замыкают турнирную таблицу Восточной конференции. В то же самое время "Куньлунь" одержал вторую победу кряду и с 26-ю баллами располагается на восьмой позиции Востока.