Диабет молодеет: волонтеры рассказали москвичам о профилактике заболевания

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом. Он отмечается в день рождения канадского врача Фредерика Бантинга, который открыл инсулин, за что получил Нобелевскую премию. Только в России сахарным диабетом болеют 4,5 миллиона человек, а в мире — 425 миллионов.

Многие жители столицы сегодня утром повстречали волонтеров в красных манишках у входа в метро. Кто-то спешил на работу, но чаще люди останавливались и делились своим опытом профилактики диабета.

- Я пытаюсь соблюдать диету. Это сложно, конечно, но я пытаюсь.

Диабет, увы, молодеет. И все чаще заболевание первого типа диагностируется в самом раннем возрасте. Но благодаря новым открытиям и разработкам, сейчас это почти никак не сказывается на качестве жизни.

"Я болею с полутра лет. Сейчас мне 16. Не знаю, хорошо живу, не жалуюсь", — говорит Иван Марышев.

Но только мама может рассказать, чего это на самом деле стоит. Причем, в прямом смысле. В регионах, например, в Вологодской области, где и живет Иван, помпы и глюкометры достать непросто.

"Очень важная составляющая — финансовая. Много накладывается ограничений, если не хватает финансовых ресурсов", — рассказывает Марина Марышева, мать Ивана Марышева.

Специалисты Российской диабетической ассоциации просят родителей сообщать о проблемах с обеспечением препаратами. Особое внимание как раз регионам. Сейчас появляются новые глюкометры с особыми функциями, которые позволяет не зависеть от заболевания. Например, программа FreeStyle Libre передает данные через смартфон.

"Человек, не прокалывая палец, в любой момент, поднеся свой смартфон к сенсору, установленному под кожей, может узнать свой сахар. Видит, как сахар колебался в течение последних часов. Дальше может быть сформирован отчет и отправлен врачу", — объясняет Александр Майоров, президент Российской диабетической ассоциации, заведующий отделлом прогнозирования и инноваций диабета НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения РФ.

Медицинская наука, конечно, далеко продвинулась в деле диагностики и лечения эндокринологических заболеваний. И кого-то это даже может успокоить — ну, а что, вот живут же пациенты с диабетом десятилетиями. Но, как заявляют эндокринологи, диабет второго типа в большинстве случаев можно вообще предотвратить, и лучше направить усилия на это, чтобы не попадать в группу риска.