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Помогите детям. Русфонд 17 минут назад

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15 ноября 201809:00

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Богдане Цеденове из Москвы.

У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый, он быстро устает, при малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. Врачи настаивают на срочной операции, но у мальчика в Москве лишь временная регистрация, поэтому лечение в столичной клинике для него платное. Мама Богдана, в одиночку воспитывающая двоих детей, собрать нужную сумму не в силах.

Из письма Саглай Цеденовой, мамы Богдана:

"Богдан родился недоношенным, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Только через неделю сын задышал сам. Когда сыну исполнилось три месяца, участковый педиатр услышала у него шумы в сердце, дала направление к кардиологу. У Богдана обнаружили дефект межпредсердной перегородки и направили на дополнительное обследование в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Здесь врачи диагноз подтвердили и сказали, что сыну нужна операция, но прежде он должен подрасти, окрепнуть и набрать вес. После недавнего планового обследования кардиологи сказали, что дефект увеличился в размерах. Да я и сама вижу, что у Богдана появилась синева под глазами, он сильно потеет во сне, устает даже от простой прогулки. В будущем году Богдан пойдет в школу. Без операции его сердце не выдержит нагрузок. Кардиохирурги Филатовской готовы провести операцию щадящим способом, не разрезая грудную клетку. Но мы с сыном прописаны в тувинском селе, откуда я родом, а в Москве у нас только временная регистрация. Поэтому операция в городской больнице для нас возможна только на платной основе. Но я одна воспитываю двух детей, и такую сумму мне не собрать. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Богдана Цеденова не хватает 272 083 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "Богдан с трех месяцев наблюдается в нашем отделении. У мальчика врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Из-за этого он часто болеет и быстро устает. Сейчас Богдан набрал вес, необходимый для проведения эндоваскулярной операции. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться".

Внимание!

Цена операции 332 010 руб.

59 927 руб. собрали наши читатели

Не хватает 272 083 руб.

ПОМОЧЬ БОГДАНУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,280 млрд руб. В 2018 году (на 14 ноября) собрано 1 346 291 616 руб., помощь получили 2080 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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