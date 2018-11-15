Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Богдане Цеденове из Москвы.

У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый, он быстро устает, при малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. Врачи настаивают на срочной операции, но у мальчика в Москве лишь временная регистрация, поэтому лечение в столичной клинике для него платное. Мама Богдана, в одиночку воспитывающая двоих детей, собрать нужную сумму не в силах.

Из письма Саглай Цеденовой, мамы Богдана:

"Богдан родился недоношенным, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Только через неделю сын задышал сам. Когда сыну исполнилось три месяца, участковый педиатр услышала у него шумы в сердце, дала направление к кардиологу. У Богдана обнаружили дефект межпредсердной перегородки и направили на дополнительное обследование в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Здесь врачи диагноз подтвердили и сказали, что сыну нужна операция, но прежде он должен подрасти, окрепнуть и набрать вес. После недавнего планового обследования кардиологи сказали, что дефект увеличился в размерах. Да я и сама вижу, что у Богдана появилась синева под глазами, он сильно потеет во сне, устает даже от простой прогулки. В будущем году Богдан пойдет в школу. Без операции его сердце не выдержит нагрузок. Кардиохирурги Филатовской готовы провести операцию щадящим способом, не разрезая грудную клетку. Но мы с сыном прописаны в тувинском селе, откуда я родом, а в Москве у нас только временная регистрация. Поэтому операция в городской больнице для нас возможна только на платной основе. Но я одна воспитываю двух детей, и такую сумму мне не собрать. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Богдана Цеденова не хватает 272 083 руб.

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "Богдан с трех месяцев наблюдается в нашем отделении. У мальчика врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Из-за этого он часто болеет и быстро устает. Сейчас Богдан набрал вес, необходимый для проведения эндоваскулярной операции. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться".

Внимание!

Цена операции 332 010 руб.

59 927 руб. собрали наши читатели

Не хватает 272 083 руб.

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