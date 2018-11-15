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Помогите детям. Русфонд 17 минут назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Богдане Цеденове из Москвы.
У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый, он быстро устает, при малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. Врачи настаивают на срочной операции, но у мальчика в Москве лишь временная регистрация, поэтому лечение в столичной клинике для него платное. Мама Богдана, в одиночку воспитывающая двоих детей, собрать нужную сумму не в силах.
Из письма Саглай Цеденовой, мамы Богдана:
"Богдан родился недоношенным, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Только через неделю сын задышал сам. Когда сыну исполнилось три месяца, участковый педиатр услышала у него шумы в сердце, дала направление к кардиологу. У Богдана обнаружили дефект межпредсердной перегородки и направили на дополнительное обследование в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. Здесь врачи диагноз подтвердили и сказали, что сыну нужна операция, но прежде он должен подрасти, окрепнуть и набрать вес. После недавнего планового обследования кардиологи сказали, что дефект увеличился в размерах. Да я и сама вижу, что у Богдана появилась синева под глазами, он сильно потеет во сне, устает даже от простой прогулки. В будущем году Богдан пойдет в школу. Без операции его сердце не выдержит нагрузок. Кардиохирурги Филатовской готовы провести операцию щадящим способом, не разрезая грудную клетку. Но мы с сыном прописаны в тувинском селе, откуда я родом, а в Москве у нас только временная регистрация. Поэтому операция в городской больнице для нас возможна только на платной основе. Но я одна воспитываю двух детей, и такую сумму мне не собрать. Пожалуйста, помогите!"
Для спасения Богдана Цеденова не хватает 272 083 руб.
Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова Владимир Ильин (Москва): "Богдан с трех месяцев наблюдается в нашем отделении. У мальчика врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки. Из-за этого он часто болеет и быстро устает. Сейчас Богдан набрал вес, необходимый для проведения эндоваскулярной операции. Мы закроем дефект окклюдером. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и будет нормально расти и развиваться".
Внимание!
Цена операции 332 010 руб.
59 927 руб. собрали наши читатели
Не хватает 272 083 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,280 млрд руб. В 2018 году (на 14 ноября) собрано 1 346 291 616 руб., помощь получили 2080 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5".
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России» 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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