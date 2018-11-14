С танкера в порту Петербурга разлилась нефть

В Большом порту Санкт-Петербурга случилось ЧП: с танкера "Капитан Поникаровский" произошел разлив мазута. Сбор разлитого мазута производит экипаж и аварийно-спасательное формирование.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, в зоне разлива были выставлены боновые заграждения. На место направлены инспекторы Госпортконтроля для установления причин происшествия.

По факту образовавшегося пятна в Большом порту организована проверка. По данным экспертов, большой опасности инцидент не представляет.